Російська компанія, яка фігурує в американському розслідуванні щодо втручання Росії в американські вибори, звинуватила спецпрокурора Роберта Мюллера у «вигадуванні злочину» та намаганні криміналізувати «свободу слова» в інтернеті.

У поданому в суд у Вашингтоні 14 травня позові, консалтингова компанія Concord, очолювана близьким до президента Росії Володимира Путіна Євгеном Пригожиним, відкидає звинувачення в змові проти уряду США шляхом фінансування прихованої кампанії в соціальних мережах під час президентських виборів 2016 року.

Компанія Concord звинувачується американським слідством у фінансуванні так званої «фабрики тролів» у Санкт-Петербурзі, що здійснювала, на думку слідчих, кампанію з роздмухування розбрату серед американців, висловлення позитивних поглядів щодо Дональда Трампа з одночасним негативізмом щодо його опонентки Гілларі Клінтон.

Компанія Concord контролюється бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомим також як «кухар Путіна». Юристи Пригожина кажуть, що міністерство юстиції США ніколи раніше не порушувало кримінальних справ зі звинуваченням іноземної корпорації у втручанні в американську політику «через голослівні твердження про фінансування свободи слова». «Очевидною причиною для цього є те, що такого злочину не існує в федеральному кримінальному кодексі», – твердять адвокати.

У січні 2017 року розвідслужби США виступили зі спільною заявою про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на перебіг президентської виборчої кампанії 2016 року.

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При цьому розслідування, куратором якого є спецпрокурор Роберт Мюллер, щодо можливого втручання Росії у президентські вибори і таємної змови між кампанією Трампа і Москвою поки що не встановило, чи вплинули дії Москви на результат виборів.