І Зеленський, і Порошенко користуються методами Ляшка – Положинський

Володимир Зеленський і Петро Порошенко мають продемонструвати конструктив, а не боротьбу гострослів'я, брехні. Це зазначив Радіо Свобода лідер гурту «Тартак» і проекту «Був'є» Олександр Положинський. На дебатах і не лише кандидати у президенти України мають показувати щирість і конкретику, а не політтехнології та маніпуляції. Але наразі обидва кандидати користуються методами Олега Ляшка, зауважив Положинський. На його думку, передвиборчі штаби Зеленського і Порошенка сприяють розколу суспільства. Вкотре виявляється історична слабкість українського народу, що «ми боремося самі з собою і програємо справжнім ворогам».