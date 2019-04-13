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13 Квітень 2019, Київ 09:11
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І Зеленський, і Порошенко користуються методами Ляшка – Положинський

І Зеленський, і Порошенко користуються методами Ляшка – Положинський
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Володимир Зеленський і Петро Порошенко мають продемонструвати конструктив, а не боротьбу гострослів'я, брехні. Це зазначив Радіо Свобода лідер гурту «Тартак» і проекту «Був'є» Олександр Положинський. На дебатах і не лише кандидати у президенти України мають показувати щирість і конкретику, а не політтехнології та маніпуляції. Але наразі обидва кандидати користуються методами Олега Ляшка, зауважив Положинський. На його думку, передвиборчі штаби Зеленського і Порошенка сприяють розколу суспільства. Вкотре виявляється історична слабкість українського народу, що «ми боремося самі з собою і програємо справжнім ворогам».

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