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12 Березень 2018, Київ 21:21
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«Да прибуде сила»: Радіо НВ розпочало мовлення в Україні (відео)

«Да прибуде сила»: Радіо НВ розпочало мовлення в Україні (відео)
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12 березня Радіо НВ розпочало мовлення на хвилях колишнього Радіо Ера FM у 40 містах України. Радіостанція обрала розмовний формат: авторські програми виходитимуть з 7 до 22 години, кожні 20 хвилин на хвилях Радіо НВ випуски новин. «Ми не пов’язані з жодною політичною партією, власник – чеський фінансист, інвестиційна компанія «Dragon Capital». Ми вільні говорити про що завгодно та що завгодно», – зазначив Віталій Сич, керівник проекту «Новое Время». Радіостанція об'єднала відомих журналістів і ведучих, серед яких – Сашко Положинський, Тетяна Даниленко, Дмитро Тузов, Сергій Рахманін, Іван Яковина. На хвилях Радіо НВ планується поява програм Радіо Свобода «Свобода за Тиждень» та «Свобода в Деталях», які будуть виходити на вихідні.

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