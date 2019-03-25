Українське кіно на Docudays UA: що дивитись

Цього року на Docudays UA можна побачити аж 27 українських фільмів. Це і конкурсні роботи, і позаконкурсна програма «Національні георгафії», і ретроспектива одного з класиків української документалістики, і навіть дві стрічки у програмі Docu/Хіти, куди входять тільки переможці та фіналісти міжнародних кінофестивалів. Крім «звичайних» фільмів, глядачі також зможуть побачити творчі експерименти українських документалістів у віртуальній реальності. Радіо Свобода розібралося для вас, куди йти, щоб нічого не пропустити.

Українські конкурсні фільми

У програмі Docu/Україна можна побачити п’ять повнометражних стрічок. Цього року режисери знову не обходять тему війни на Донбасі. Фільм про життя «на нулі» та людей «сірої зони» Сергія Лисенка під назвою «Брати по зброї» розповідає історії, зібрані українськими волонтерами, що їздять понад чотири роки по всій лінії зіткнення із гуманітарними вантажами.

Про чотирьох людей, що намагаються зберегти один із найдивовижніших острівців дикої природи українського півдня, можна дізнатися із фільму «Заповідник Асканія» Андрія Литвиненка.

Стрічка Максима Руденка «Потрет на тлі гір» розповідає про жінку з гуцульського села Криворівня Параску Плитку-Горицвіт, що тридцять років робила портрети людей, які жили з нею разом, та того, що їх оточувало.

Водночас, «Історія зимового саду» Семена Мозгового присвячена іншій жінці, яка 40 років доглядає павільйон квітникарства ВДНГ у Києві.

Життя людей в українських містах – у центрі оповіді фільму «Божественні» Романа Бордуна, який він знімав у Києві, Львові та Одесі.

Усі стрічки покажуть по кілька разів у різні дні фестивалю, тож усі охочі можуть їх побачити.

Також до уваги кіноманів у програмі Docu/Коротко була також конкурсна українська короткометражка «Понад Стіксом» Марії Стоянової про «Гробки» – традицію поминання померлих, поширену в багатьох регіонах України.

Українські хіти

Окрім того, два позаконкурсні українські фільми покажуть у рамках програми Docu/Хіти. Один із них– «Тато мамин брат» Вадима Ількова – показували минулої суботи, але ще планують три покази у п’ятницю та суботу.

Фільм розповідає про сучасного українського художника і музиканта Анатолія Бєлова, який через хворобу сестри забирає до себе її маленьку дочку, свою небогу, тож тепер мусить віднаходити баланс між своїм звичним життям і новою відповідальністю.

Інша стрічка – «Домашні ігри» Лариси Коваленко – показує історію талановитої футболістки Аліни. Вона може потрапити у національну збірну, але раптово помирає матір дівчини, залишивши на неї брата і сестру.

Перший показ запланований на вечір понеділка, але хто не встигне, так само може побачити «Домашні ігри» у глядацькі дні після оголошення переможців фестивалю – у п’ятницю і суботу.

Обидва фільми вже відзначені низкою міжнародних кінонагород. Зокрема, «Тато мамин брат» здобув приз як найбільш інноваційний фільм на кінофестивалі Visions du reel у швейцарському Ніоні, а «Домашні ігри» вперше показали минулого року на Sheffield Doc/Fest у Великій Британії і пізніше відзначили на Одеському та Мінському кінофестивалях.

Поза конкурсом

Також цього року на Docudays UA вперше з’являється окрема позаконкурсна українська програма «Національні географії», розповідає програмна директорка фестивалю Вікторія Лещенко.

«Там є і повнометражні фільми, і короткий метр – можна знайти кіно на будь-який смак. І так склалося, що абсолютно про різні українські регіони у нас є документальні історії», – каже вона.

Зокрема, глядачів чекає «Його бастилія» – дуже особиста історія режисерки із Донецька Валерії Трещової: вона зняла фільм про власного батька, що страждає на амнезію. Він залишається в окупованому місті, поступово втрачаючи пам’ять.

Окрім того, там покажуть фільм Петра Армяновського «Чорний суботник», чия короткометражка «Гірчиця в садах» здобула спеціальну відзнаку на минулорічному фестивалі. Цього разу Армяновський представляє фільм про демонтаж останніх наметів на майдані Незалежності після революції.

Ще чотири стрічки присвячені мистецтву.Фільм режисера із Херсона Леоніда Єжурова «Ілюзії на дні» розповідає про боротьбу арт-активістів з міською владою за збереження найстарішої кінозали міста. Робота Станіслави Доронченко «Мій друг – Дон Кіхот» присвячена чоловікові, що намагається створити на Донбасі авангардний театр, «Гоголь Док» Лариси Павловської показує залаштункове життя ГОГОЛЬFEST’у, а «Дві Надії» Уляни Осовської розповідає про двох жінок і традиції українських пісень.

Ретроспектива Олександра Коваля

Покази фільмів класика українського документального кіно Олександра Коваля (1945–2018) тривають у Довженко-Центрі 24, 25 та 27 березня.

Шість відібраних його стрічок представляють учні режисера, колеги, відомі кінематографісти Сергій Буковський, Вікторія Бондар та Валентин Васянович.

Радіо Свобода на Docudays UA

27 березня в арт-просторі IZONE гості Docudays UA можуть побачити прем’єру фільму «Балух» Анжеліки Руденко – про громадянську позицію та особисте життя кримського фермера, що висловлював свою незгоду з анексією, вивісивши на своєму будинку синьо-жовтий прапор, засудженого пізніше нібито за зберігання зброї.

Щоб розповісти його історію, журналісти телепроекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» вирушили на півострів, за ними стежили силовики і затримували для перевірки, через що їм навіть довелося переховуватися в церкві. Після показу запланована дискусія «Своїх не кидаємо: що відбувається в Криму?»

Окрім того, у співпраці з Радіо Свобода «Центр громадянських свобод» створює проект у віртуальній реальності про заручників, утримуваних у зоні збройного конфлікту на Донбасі. На цьогорічному Docudays UA в IZONE 25 березня можна було побачити фрагменти VR-фільму «Заручники війни»: послухати інтерв’ю з людьми, звільненими з підвалів бойовиків російських гібридних сил, близькими цих людей, а також переміститись у віртуальній реальності, власне, до місць, де їх незаконно утримували.