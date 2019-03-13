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13 Березень 2019, Київ 08:47
Культура

Чорне дзеркало Docudays UA-2019: путівник фестивалем

Цього року Docudays UA відкриє стрічка про розслідувачів Bellingcat

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Як розвиток цифрових технологій впливає на розуміння прав людини, розмірковує цьогорічний фестиваль документального кіно Docudays UA, що стартує 22 березня у Києві. Глядачів чекає 77 фільмів із 38 країн світу, виставки, дискусії та правозахисні кампанії. Щоб не дати загубитися серед дуже насиченої програми, Радіо Свобода зібрало для вас найцікавіше.

Фільм-відкриття «Bellingcat: Правда у світлі постправди»

Це історія про «мишей», які наважилися таки почепити дзвіночок на «кота»: вони відстежують цифрові сліди, викривають злочинців і дратують сучасних диктаторів.

Режисер Ганс Пул із Нідерландів дає шанс ближче познайомитися з командою Bellingcat – активістами-розслідувачами, які на основі відкритих даних з’ясували, хто збив Малазійський боїнг та ким насправді є «солсберійські туристи», яких звинувачують в отруєнні колишнього агента російських спецслужб Скрипаля та його доньки, а також принагідно викрили низку фейків на Близькому Сході. Тривалий час вони навіть особисто не бачили одне одного, бо працювали у різних країнах, та познайомитися їм доводиться через несподіване зникнення одного з учасників.

Кадр з фільму Bellingcat: Правда у світлі постправди
Кадр з фільму Bellingcat: Правда у світлі постправди

Ця стрічка цікава ще й тим, що вона доволі прикладна: ми бачимо механізми, як створюються інформаційні вкиди, бачимо інструменти, якими користуються розслідувачі, на що вони звертають увагу, і як на них реагує пропаганда деяких держав.

Хроніки цифрової (не)безпеки

У рамках фестивальної програми «Мережа» китайський режисер Хао Ву покаже залаштункові реалії студій інтернет-трансляції та розповість історії китайських відеоблогерів («Народна республіка бажання»), а німецькі фільммейкери Ганс Блок та Моріц Різевік у фільмі «Чистильники» розкажуть, як на Філіппінах модерують інтернет-контент для таких цифрових гігантів як Google, Facebook та Twitter і як цей процес впливає на людей, які цим займаються (спойлер: погано впливає).

Кадр із фільму «Народна республіка бажання»
Кадр із фільму «Народна республіка бажання»

Ще один німецький фільм – «Потенційний злочин» – розповість про те, як комп’ютерна програма вираховує схильності до правопорушень, стежачи за діями громадян.

Окрім, власне, кінострічок, темі цифрової безпеки та захисту персональних даних будуть присвячені кілька дискусій з правозахисниками та експертами коаліції «За вільний інтернет».

У планах цьогорічного Docudays UA також дати старт публічній кампанії проти кібербулінгу та кібергрумінгу (різновид інтернет-шахрайства, коли у підлітків спочатку просять надіслати інтимні фото, а потім шантажують їх цими зображеннями).

За словами представниці оргкомітету Алли Тютюнник, наразі в Україні навіть немає офіційної статистики щодо кількості таких випадків, але є прецеденти розгляду таких справ у Європейському суді з прав людини.

«Зараз наш аналітик збирає ці дані. Ми плануємо провести кампанію і до наступного фестивалю ініціювати зміни у законодавстві, які би дали можливість захистити наших дітей і не тільки дітей від цих насправді страшних явищ», – зазначає вона.

Фільми, що змінюють суспільство

Деякі документалісти, зокрема у США, не обмежуються створенням фільму про суспільні проблеми – після його презентації там починається кампанія з лобіювання змін для вирішення цих проблем, розповіла Радіо Свобода програмна директорка Docudays UA Вікторія Лещенко.

«Цього року ми відібрали три такі фільми, які були дуже резонансні, і власне, один із них – фільм «Обережно, провалля!» – був номінований цього року на «Оскар» і потрапив до короткого списку. Інший фільм, «Навмисна смерть», кілька років тому був дуже резонансним – це розслідування про Apple, Hewlett-Packard, IBM, всю цю історію з токсичними відходами, виробництвом у Китаї, і це свого часу були дуже скандальні факти. І третій фільм цієї програми – «Неспокій» – про американську режисерку, у якої проявився синдром хронічної втоми», – каже вона.

За словами Лещенко, цього року люди, що створювали кампанії до цих стрічок, приїдуть до Києва і проведуть майстер-класи для українських активістів та всіх охочих.

«Наша ідея – в тому, щоб показати, що документальне кіно може впливати на світ, дійсно змінювати якісь речі, або принаймні, змінювати наше сприйняття цих речей, і що правозахисники і документалісти можуть об’єднуватися у створенні такого продукту і таких кампаній», – зауважує вона.

Українські фестивальні хіти

Цього року на Docudays UA буде 27 українських фільмів: здебільшого це конкурсні роботи, але також тепер вперше з’являється позаконкурсна програма з шести стрічок «Національні географії»

Окрім того, ще два з позаконкурсних фільмів покажуть у рамках програми Docu/Хіти – це «Тато мамин брат» та «Домашні ігри».

Ці фільми вже відзначені низкою міжнародних кінонагород, розповідає Вікторія Лещенко

«Це фільми, якими ми можемо пишатись», – каже вона.

Презентація фільму «Балух» і розмови про політв’язнів

​Окрім традиційного вже флешмобу на підтримку режисера-політв’язня Олега Сенцова, на фестивалі покажуть фільм про подорож до місця його ув’язнення за полярним колом.

​Також глядачі Docudays UA цього року зможуть побачити прем’єру фільму «Балух» Анжеліки Руденко – про громадянську позицію та особисте життя українського активіста, засудженого в анексованому Криму. Щоб розповісти його історію, журналісти телепроекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» вирушили на півострів, за ними стежили силовики і затримували для перевірки, через що їм навіть довелося переховуватися церкві.

У фільмі є кадри, які раніше не демонструвалися, та інтерв’ю, які герої дали вперше у житті.

Кадр з фільму «Балух»
Кадр з фільму «Балух»

Після показу запланована дискусія про те, як здобувати інформацію про життя анексованого Криму та українських політв'язнів за умов згортання там свободи слова та тиску на журналістів.

Майдан у віртуальній реальності

Кінематографісти із New cave media працювали над цим проектом понад рік. Він називається «Відголос VR: Євромайдан» і являє собою реконструкцію у віртуальній реальності подій 20 лютого 2014-го, коли у центрі Києва розстріляли Небесну Сотню.

Автори проекту оцифрували вулицю Інститутстьку у Києві
Автори проекту оцифрували вулицю Інститутстьку у Києві

Анонсується, що глядачі зможуть відтворити шлях протестувальників цього дня на вулиці Інститутській, побачити архівні кадри протестів та інтерв’ю з очевидцями подій, зняті в техніці 360.

VR-кінотеатр діятиме в арт-просторі IZONE.

Три історії з Ірану

Кіноманам PR-директорка фестивалю Дар’я Аверченко радить подивитися фільми окремої програми «Іран.Особисто».

«Наша програмна координаторка Ольга Бірзул з’їздила до Ірану на фестиваль, відкрила для себе їхню кіношколу, і у нас буде фільм режисера Аббаса Кіаростамі «24 кадри». На жаль, його немає серед живих, фільм доробляв його син, спеціально для Каннського кінофестивалю. І це абсолютно медитативне класне таке спостереження за світом, формування якоїсь особливої реальності. Його я просто для релаксу якогось дуже раджу», – каже вона.

Окрім того, у рамках програми покажуть стрічку «Близькі» Ясера Талебі про одну із останніх жінок-пастухів в Ірані, а також фільм іранської режисерки Аазадех Муссаві та режисера Куроша Атає «У пошуках Фарідех» про дівчину, що після всиновлення родиною з Європи їде назад відшукати своє іранське коріння.

Docudays UA триватиме до 30 березня на 15 локаціях. На відміну від попередніх років, цього разу організатори запланували два глядацькі дні (п’ятниця і субота), під час яких побачити переможців конкурсу та фестивальні хіти можна буде у комунальних кінотеатрах Києва.

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