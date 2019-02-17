Кінотеатр «Київ» передадуть в оренду на 10 років – влада

Київська влада має намір передати в оренду на 10 років будівлю кінотеатру «Київ», повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За повідомленням, департамент комунальної власності отримав п’ять звернень від юридичних осіб щодо наміру взяти в орендне користування будівлю кінотеатру «Київ».

«Про намір заявили ГО «Фонд «Молодість», ПрАТ «Мультіплекс-Холдинг», ТОВ «Планета Кіно», ТОВ «Компанія «Таурус-Альянс» та ТОВ «Сінема-Центр». Департамент видав доручення першому заявнику на проведення оцінки будівлі кінотеатру і 4 лютого затвердив висновок про вартість», – сказав 15 лютого заступник голови КМДА Володимир Слончак.

Відповідно до висновку, вартість будівлі становить майже 171 мільйон гривень, стартова орендна плата складатиме близько 569 тисяч гривень.

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У КМДА заявляють, що кінотеатр «Київ» продовжить свою роботу «в нинішньому форматі – з акцентом на фестивальний профіль, покази арт-хаусного кіно тощо».

«Зокрема, відповідно до попередніх умов конкурсу, орендар має приділяти значну увагу популяризації українського національного кінематографу, продовжити співпрацю з найбільшими міжнародними кінофестивалями, у тому числі КМКФ «Молодість», «DocuDays», «КРОК», Одеський МКФ тощо, а також посольствами для проведення фестивалів національного кіно різних країн; здійснювати покази артхаусного кіно, а також проводити освітні та благодійні заходи», – заявив Слончак.

До 1 березня включно департамент комунальної власності Києва буде приймати заяви від потенційних орендарів.

Після завершення 10 робочих днів із наступного дня після публікації інформації департамент за результатами надісланих пропозицій і підтверджень сплати першої частини авансової орендної плати протягом 3 робочих днів ухвалюватиме рішення про передачу об’єкта в орендне користування на конкурсі, що буде оголошений на першому засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань власності.

Конкурс проведуть через 20 календарних днів з дати публікації оголошення.

Кінотеатр «Київ» відкрився в 1952 році.