Київський кінотеатр «Кінопанорама» закривається напередодні 60-річчя – директорка

Із першого жовтня припиняється прокат у київському кінотеатрі «Кінопанорама», повідомила у Facebook його директорка Наталія Соболєва.

«Позавчора мене звільнили, після цього був закритий кінопрокат з 1 жовтня. Залишилися у жовтні тільки театральні проекти, на які триває продаж квитків. Не питайте, чому, і що буде з кінотеатром. Я не знаю. Я не власник», – заявила вона.

Цього року у листопаді планувалося святкування 60-річчя кінотератру, розповіла Соболєва.

«Ми готувалися до святкування 60-річчя Кінопанорами 30-го листопада. Збирали відеоматеріали. Центр Довженка планував провести у нас показ ретроспективи Кіри Муратової на кіноплівці (напевно, ви знаєте, що ми зберегли нашу кіноапаратну). Ми почали знімати маленький фільм. І ще мої друзі збиралися зробити Кінопанорамі подарунок до її поважної дати – подарувати нові крісла і ковролін, які я планувала встановити до 1 січня. Не склалось», – написала вона.

Відповідно до анонсу у соцмережі Facebook, у неділю, 30 вересня, в приміщенні кінотеатру відбудеться прощальна вечірка «Останній сеанс», приурочена до його закриття.

Кінотеатр Кінопанорама був побудований у 1958 році як перший експериментальний панорамний кінотеатр. За часів незалежності України спочатку був муніципальним кінотератром Києва, аж поки його не приватизували у 2008-му.