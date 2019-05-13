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Весной здесь радует глаз особая палитра: голубые небеса сочетаются с розовым, желтым, белым и красным цветением и зеленой листвой. Посмотрите, как красиво весной на «Славянском курорте»!

Это «Славкурорт» в начале мая. Так принято называть эту часть города среди местных, ну а если подходить формально – «Славкурортом» назвывается государственное предприятие, санаторно-курортный реабилитационный центр, расположенный здесь (сейчас предприятие в долгах, на протяжении двух лет выясняют обстоятельства вырезки там металла). Территория же «Славкурорта» является ландшафтным парком. Сюда едут дышать целебным сосновым воздухом, любоваться весенними цветами, слушать пение птиц и жужжание пчел. Радио Донбасс.Реалии побывало в ландшафтном парке, чтобы запечатлеть, как на Донбасс приходит весна.

В апреле 2019-го земли ландшафтного парка решением суда вернули от здравницы городу Славянску, это одна из составляющей все той же истории с долгами курорта.

Курортом это место стало из-за минеральных вод и целебных грязей. Их обнаружили еще до большевистского переворота, и здесь сразу начала развиваться рекреация. В 1897 году была построена первая грязелечебница. По тридцять минут в деревянных чанах – так принимали эту недешевую процедуру купцы. Можете посмотреть, как это было, здесь.

Славянский курорт – далеко не единственная туристическая точка на карте украинского Донбасса. Узнайте про более необычные места: