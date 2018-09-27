Сувенір із Донбасу у віртуальній реальності: історія переселенця-фотоактивіста

Степові роздоли, ранковий туман над Сіверським Дінцем, весняне цвітіння ковилу, унікальні природні ландшафти Донбасу. Все це ви можете побачити у віртуальній реальності завдяки проекту «Travelbox VR», який створює донеччанин Сергій Орлик.

Сергій, web&VR розробник, економіст за професією, переїхав із Донецька до Дніпра на початку 2015 року. Попри виклики вимушеного переїзду, переселенець наважився продовжити фотоактивістський проект, який розпочав ще до війни. Його ініціатива – це «Тревелбокс», колекція туристичних панорам східних областей України у форматі віртуальної реальності.

– Як працює «Тревелбокс»?

– Це окуляри віртуальної реальності, які становлять собою коробочку з лінзами, в яку вставляється будь-який смартфон. Телефон сканує код на коробці і підключається до платформи «Travelbox VR», де можна переглядати панорами і відео-360 в режимі VR (віртуальної реальності). Це інноваційний туристичний сувенір, яким можна замінити звичні для нас магнітики і листівки.

​Ідея туристичного проекту про Донбас виникла ще напередодні «Євро-2012». Я почав розробляти проект «Донбас-360». З друзями-фотографами ми багато їздили по області, що дозволило мені зібрати на цьому сайті панорами-360 найцікавіших місць Донеччини. Після «Євро-2012» це був популярний ресурс.

А влітку 2014 року Google випустив окуляри віртуальної реальності, доступні для кожного. Креслення окуляр було викладено у відкритому доступі. Будь-хто міг їх зібрати.

Я давно хотів знайти «сувенірне» застосування своїм панорамам-360, а використання таких простих VR-окулярів було чудовим рішенням. Вирішив перенести панорами з «Донбас-360» у віртуальну реальність. Так і виникла ідея «Travelbox VR».

​Але на початку 2015 року мені довелося стати вимушеним переселенцем. Працювати над проектом я не міг. Тільки в кінці 2017 року вирішив повернутися до цієї ідеї ґрунтовно.

– Чому все ж продовжили? На це є попит, або це ваша особиста ініціатива?

– Це йде від душі.

Я дуже близько співвідношу себе з Донецькою областю. Об'їздив її вздовж і впоперек. Мені і моїм друзям-фотографам хочеться ділитися рідним краєм з іншими.

В основі проекту – бажання показати наші красиві місця.

Але крім Донецької області, я поставив завдання здійснити для «Тревелбоксу» VR-подорожі саме по східній частині України: Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Луганській областях. Коли ми говоримо про туристичну Україну, ми одразу згадуємо Карпати, Західну частину, Чорне море... Це нормально і очевидно, але виходить перекіс. Я вирішив, якщо живу зараз в Дніпрі як переселенець і знаю східні області України, то чому б мені не заповнити цей пробіл?

– Ви займаєтеся проектом на волонтерських засадах?

– Я роблю це повністю за свій рахунок і у вільний від роботи час. Але буде можливість купувати «Тревелбокс». Це можна назвати соціальним підприємництвом.

Планую співпрацю з культурними організаціями. Наприклад, багато музеїв не можуть собі дозволити панорамну зйомку, а я з радістю б приїхав за свій рахунок зазнімкувати музей, щоб зробити колекцію панорам для віртуальної реальності.

У грантах участі не брав. Завжди хотів, але часу на це немає. Навесні цього року я співпрацював із ПРООН – були видані брендовані «Тревелбокси» для Луганської області.

​У мене немає завдання продавати туристичний Донбас. Моя місія – показувати цікаві та красиві місця, які активні туристи зможуть відвідати самостійно. Наприклад, я опублікував панораму у себе на Фейсбуці, і 15 осіб написали мені, що приїхали подивитися на це місце, бо надихнулись моїм дописом.

– Виходить такий фотоактивізм?

Хтось запитує, небезпечно чи ні. Святогірськ, Білокузьминівка, Кам'яні Могили – безпечні місця, які я раджу відвідати.

– Так, на Фейсбуці багато друзів і підписників з усієї України.

Мені часто пишуть: «Привіт, побачив панораму-360. Хочу туди поїхати». Я розповідаю, як доїхати, де переночувати.

Хтось запитує, небезпечно чи ні. До лінії розмежування я, звичайно, не направляю, але Святогірськ, Білокузьминівка, Кам'яні Могили – безпечні місця, які я раджу відвідати.

Люди, які ніколи не були в Донецькій області, умовно розподілені на 2 групи: одні знають все, що тут відбувається, з новин, особистого спілкування. Інші – нічого не знають. Для них весь Донбас – зона конфлікту, і тут небезпечно в будь-якому місці. Серед людей цієї групи є міфи, які я намагаюся розвіювати.

– Топ-5 місць на Донбасі, які, на вашу думку, повинен відвідати кожен українець?

1) Національний природний парк «Святі Гори» – туристична візитівка Донеччини. Саме його я вибрав для першого випуску «Тревелбоксу». Це знакове місце для багатьох жителів Донецької області – його починають відвідувати ще дітьми.

2) Заповідник «Кам'яні могили». Їдеш: лише степ, поля, відкриті простори ... І раптом, кам'яна країна в мініатюрі. Настільки дике і монументальне місце – це потрібно бачити!

3) Околиці заповідника «Крейдяна флора». Тут дуже мальовничий ранок, уздовж річки Сіверський Донець усе встелене туманом.

4) Білокузьминівка – це дуже нетипове місце для нашої рівнинної місцевості. Серед полів височить Крейдяна скеля висотою більше ніж 25 метрів, вік якої – 90 мільйонів років.

5) Завод шампанських вин у Бахмуті. Тут дуже цікаві винні підвали.

​...І соляна шахта в Соледарі.

​– Чи можна сказати, що ваш проект також покликаний ламати стереотипи про Донбас і мотивувати людей подорожувати?

– Звичайно. Чим частіше людина пересувається по своїй країні, тим вона цільніше цю країну всередині себе відчуває. Якщо ми не були в якомусь місті і не знаємо його, ми не пропускаємо його проблеми крізь себе, не можемо близько відчути радість чи біду.

– Як на вас вплинув досвід переселення?

– Потрібно починати з нуля, якось збирати себе наново і продовжувати жити. Натхнення приходить, і знаходиш щось в новому місці. Переселення не вплинуло на мій рід діяльності. Сам конфлікт вплинув на те, що довелося по-новому дивитися на людей, обставини, розширився досвід. Це плюс. Певне загартування.

– Що ви очікуєте від проекту?

– Перше, як мінімум, зацікавленість людей, які вважають себе активними туристами. По-друге, це взаємодія з органами влади, які відповідають за туризм. Коли проходять туристичні виставки, на кожному стенді ми частіше бачимо буклети, листівки, відео, карти, а «Тревелбокс» може стати інноваційним способом презентації як регіону, так і певної туристичної локації.

Але основна мета – поділитися красою рідного краю. Заради цього все і робиться.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)