Смерть двох працівників шахти у Покровську – прокуратура повідомляє про порушення правил безпеки

Двоє провідників загинули під час роботи на шахті компанії «Шахтоуправління Покровське» напередодні, повідомляє 13 червня прокуратура Донецької області.

«12 червня, приблизно о 14:20, під час доставки дизелевозом матеріалів для демонтажу механізованого комплексу лави одним із елементів секції механізованого кріплення, підвішеної до дизелевозу, притиснуло до стіни 36-річного гірника, який саме контролював зазначений процес», – йдеться в заяві. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Інший працівник шахти, за даними слідства, отримав смертельні поранення під час підземних робіт.

«Приблизно о 20:30 41-річний гірник, виконуючи підземні роботи з обслуговування конвеєру на 12 південному конвеєрному штреці, потрапив під конвеєрну дробарку. Отримані чоловіком численні травми також виявились смертельними», – повідомляють у прокуратурі.

Прес-служба відомства повідомляє, що правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушень правил безпеки, які призвели до загибелі людей.

Компанія «Шахтоуправління Покровське» також повідомляє про загибель співробітників внаслідок нещасних випадків.

«Обставини подій з’ясовуються. Створені і працюють спеціальні комісії, які встановлять причини того, що відбулося», – заявляють на підприємстві.