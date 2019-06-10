Забуте місто. Як живе колишній Стаханов під прапорами бойовиків «ЛНР?»

Закриті шахти і заводи, комунальні проблеми і безробіття. Місто Стаханов, яке після декомунізації стало Кадіївкою – депресивне, навіть за мірками окупованих територій. Влітку 2014 року населений пункт був в опозиції до лідерів угруповання «ЛНР». Ватажка місцевих козаків Павла Дрьомова підірвали в машині після його погроз на адресу екс-лідера бойовиків «ЛНР» Ігоря Плотницького. Як там живуть люди сьогодні? Ексклюзивний репортаж у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Покинуті шахти, розбиті дороги, іржаві рейки прохідної вагонобудівного заводу. Це – місто Стаханов або Кадіївка, яке з 2014 року контролюється бойовиками угруповання російських гібридних сил «ЛНР».

Влітку 14-го року Стаханов захопили «казаки» Павла Дрьомова. Бойовик відмовлявся підкорятися луганському керівництву і навіть погрожував компроматом Ігорю Плотницькому, який тоді очолював угруповання «ЛНР».

Непокірного Дрьомова підірвали у власному джипі у грудні 2015 року. І Стаханов став звичайним депресивним містом в окупації. З 19-ти шахт об'єднання «Стахановвугілля» не працює жодна, велика частина заводів – теж. І така ситуація тут склалася ще з довоєнних часів.

«Дуже вигідно було грабувати шахти через закриття. Держава, українська влада виділяла величезні кошти нібито на реструктуризацію, технологія порушувалась, засипали шахтний стовбур… Більшість шахт просто затопили, не дивлячись на ці екологічні проблеми», – розповідає голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Місцевим сьогодні вже не до екологічних проблем. В окупації місто стало справжньою зоною соціального лиха. Безробіття, висока злочинність, проблеми з комуналкою.

«Повний безлад, у дворах у нас не пройти, діти гуляють, а сміття валяється. Скрізь це сміття, самі погляньте. По всіх дворах», – нарікає жителька Кадіївки на сміття у місті.

«Ми не гуляємо тут, ми ходимо там, де чистіше. Хоча не знаю, де у нас чистіше, правда. У нас таке, напевно, всюди», – додає жінка.

«Повидирала золоті зуби, щоб прогодуватися»​

Найважче тим, хто не може виїхати – пенсіонерам. Показати, як вони живуть, знімальній групі «Донбас.Реалії» погодилася жителька Кадіївки. Вона розповідає, як будувався під’їзд багатоповерхівки, куди вона привела журналістів.

«Ось бачите, під'їзд починається? Я сама будівельник, колись сама його будувала. Коли на пенсію пішла у 2003 році, ось це я підтримувала – смужки наводила, і стінки штукатурила...», – показує жінка.

Зараз стіни будинку в її помешканні відсиріли і руйнуються – Кадіївку ще до початку конфлікту повністю перевели на автономне опалення. Жінка вказує на відсирілі та чорні стіни.

Вона розповідає – війна й окупація внесли свої корективи, і що життя нині більше схоже на «доживання».

Більша частина квартир у будинку – порожні, звідти виїхали жителі, тож будинок не прогрівається.

«Тут люди не живуть, і там не живуть. Тепла немає, а ми своїм теплом собі не опалимо», – нарікає пенсіонерка.

Холод і ледь терпимі умови життя – сьогодні це реалії Кадіївки. Пенсійної допомоги від бойовиків на життя не вистачає, кажуть місцеві.

«Їм всім зробили «врівнялівку» у 3,200 рублів (≈1,311 гривень). Наркоман у нас більше отримує, по першій групі, який колеться – чотири (≈1638 гривень) з чимось йому платять. А люди, які по 40 років працювали, отримують по 3,200», – розповідає жителька Кадіївки.

Пенсіонерка, яка показала журналістам умови проживання в її квартирі, розповіла, на що довелося піти заради того, щоб прогодувати себе.

«Зуби золоті були, а зараз не можу і таких поставити. Повидирала сама, щоб прогодуватися, коли сиділи без копійки... У Чорнобилі була двічі, хоч би хто-небудь згадав...», – каже жінка.

Житель міста про колишній Стаханов –​ «​Все руйнується»

Саме місто справляє враження забутого. Будинки покинуті, вікна забиті. Поруч порожні недобудови – ще кілька десятиліть тому колись промисловий Стаханов активно розвивався. Тепер – руйнується.

«Все ламається, я не знаю. Ну, обшили б його хоч якось. Руйнується все там, все що можна. Молодь збирається, що вона там робить, не знаю – п'є, колеться, ширяється», – припускає житель Кадіївки.

Підлітки, яких команда «Донбас.Реалії» зустріла в одному з районів, на питання, чим молодь займається у місті, сказали: «Гуляємо, спортом займаємося, чим ще».

Незважаючи на роки розрухи під контролем російських гібридних сил, стаханівська пенсіонерка вірить: місту обов'язково допоможе... російський президент Володимир Путін.

«Я йому довіряю, Володимиру Володимировичу. Він дуже хороший. Він у всьому уважний до різних людей. І до хворих, і здорових – до всяких!», – каже пенсіонерка з Кадіївки.

Але порожні вікна красномовно свідчать: в колишньому індустріальному місті тих, хто сподівається на краще, майже не залишилося.

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