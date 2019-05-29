Двоє гірників загинули на шахті, про яку згадується в серіалі «Слуга народу»

О 3-й годині 05 хвилин 29 травня внаслідок обвалу порід покрівлі на шахті «Лісова» Державного підприємства «Львіввугілля» загинули двоє гірників – Михайло Турко 1997 року народження і Михайло Павлик 1971 року народження. Спеціальна комісія розслідує причини та обставини трагедії. Поліція порушила кримінальне провадження. Цього ж дня на шахту прибув новообраний президент Володимир Зеленський і голова його адміністрації Андрій Богдан.

Портрети 22-річного Михайла Турка і 48-річного Михайла Павлика з квітами і лампадками поставили у залі на їхній рідній шахті «Лісова». Михайло Павлик залишив навпівсиротами трьох неповнолітніх дітей. Його родина проживає в орендованій квартирі у Червонограді. Дружина Антоніна не уявляє, як дасть собі раду в житті.

Михайло Турка невдовзі планував одружитись.

За попередньою інформацією спеціальної комісії, причиною трагедії на шахті «Лісова» був обвал покрівлі породи у лаві, а двоє гірників опинились у місці, де б вони не мали бути.

Одна з ймовірних причин – порушення паспорта кріплення

«Ми ще з’ясовуємо причини трагедії, що робили на цьому місці шахтарі, вони там не повинні були бути. Чи їм дали такий наряд вилучати кріплення, матеріали у тупику? Одна з ймовірних причин – порушення паспорта кріплення, тобто виймалось дерев’яне кріплення», – каже заступник начальника гірничого нагляду головного управління Держпраці у Львівській області Володимир Осадця.

Комісія розслідує причину трагедії. Поліція порушила кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Мама загиблого гірника Михайла Турка і дружина Михайла Павлика – Антоніна – від обіду, як і багато шахтарів, очікувала на приїзд президента Володимира Зеленського. Про його поїздку на Львівщину не було офіційного анонсу, але людям повідомили, що по обіді Володимир Зеленський відвідає шахту. Довелось чекати до 18-ї години.

Це був перший візит новообраного президента Володимира Зеленського на Львівщину – на шахту «Лісова» у селі Сілець, яка згадується у серіалі «Слуга народу», актором і продюсером якого був Володимир Зеленський. За сценарієм фільму, на шахті стався вибух і головний герой серіалу Володимир Зеленський, у ролі президента, туди вирушив. За збігом обставин, як реальний президент України він відвідав саме цю копальню у Львівській області, на якій загинули двоє гірників.

Шахтарі розповіли Радіо Свобода, що у них існує прикмета, що не можна згадувати реальні шахти в якихось жартах чи під час розваг.

Ми обговорювали згадку про шахту в серіалі

«Ми обговорювали згадку про шахту в серіалі. Це частково нас образило, було важко сприймати такі події, як вибух на шахті, що цією темою маніпулюють, згадують реальну шахту, заробляючи на цьому великі гроші. Це ж людське життя.Тут люди на межі виживання, працюють на старому обладнанні, порушується техніка безпеки, нема за що купити хліб, бо зарплату ще за березень не виплатили», – говорить Радіо Свобода гірник шахти «Лісова» Олег Стельмах.

Володимир Зеленський уникнув відповіді на запитання про серіал, де згадується шахта «Лісова». Він вислухав скарги шахтарів про те, що їм постійно заборговують із виплатою зарплати, що шахти ДП «Львіввугілля» потребують модернізації, що вугілля, яке видобувають у копальнях державного підприємства, залежується на складах. Бо ПАТ «ДТЕК Західенерго» відмовляється його купувати на свої теплоелектростанції, які розташовані неподалік, на теренах Західної України.

Ахметов, тобто його «Західенерго», блокує наше постачання вугілля на ТЕЦ

«Ахметов, тобто його «Західенерго», блокує наше постачання вугілля на ТЕЦ. Не беруть у нас ні на яких договорах вугілля, купують у приватних осіб. Бариги і всі інші там працюють, а державні підприємства не можуть туди зайти, тому що вони встановили меншу ціну. Міністерство енергетики, тобто міністр Насалик, встановило ціну на вугілля державним підприємствам вищу, 2800 гривень за тонну. Ми готові продавати по 2474 гривень, але нам міністр це заборонив. ДТЕК купує вугілля у себе» – пояснив директор ДП «Львівугілля» Олег Акімов.

– Невже на 30 шахтах у державі не можна навести порядок? Від березня не отримали зарплату. Хоча відвантажуємо продукцію, ми не збиткове підприємство. Кого ви бачите міністром енергетики? Ми б тут хотіли бачити міністра Насалика. Поставте людину, яка розуміється на галузі, а не відмиває гроші. Люди гинуть, а хтось наживається.

– Засоби індивідуального захиту, ми не можемо збути вугільну продукцію. Просто скажіть, чи шахти будуть існувати. Тут хлопці по 30 років, їм треба дати роботу. Із 2015 року вибиваємо зарплату.

– Захисту немає, обладнання старе. Умови жахливі.

– Немає модернізації. Я на «Степовій» працюю. Два роки тому там 8 людей загинули і щось виділили тоді , – говорили гірники.

Зрозуміємо проблему і будемо допомагати

«Все що зможемо, зробимо. Зрозуміємо проблему і будемо допомагати. Я не працював у цьому, я нічого не обіцяв, я розберусь у цьому питанні», – відповідав гірникам Володимир Зеленський.

Рада національної безпеки та оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі України, орієнтовно, 31 травня, пообіцяв новообраний президент.

Львівська обласна адміністрація ухвалила рішення про виділення по 100 тисяч гривень кожній сім’ї з резервного фонду. А також Володимир Зеленський пообіцяв особисто допомогти сім’ї загиблого гірника Михайла Павлика із квартирою. Хоча потім це питання скерував до обласної влади.

На сьогодні на ДП «Львівугілля» вугілля видобувається на 6 шахтах. Тут працює понад 7 тисяч осіб, із них понад 5 тисяч – під землею.