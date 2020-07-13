Двоє українських військових загинули на Донбасі 13 липня – ООС

Двоє українських військових загинули в Донецькій області 13 липня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Сьогодні, 13 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного. На превеликий жаль, внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника», – розповіли в ООС.

Ще однин військовий загинув поблизу Зайцевого: це сталося під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 13 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.