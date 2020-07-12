Спостерігачі ОБСЄ зафіксували під Луганськом 11 танків бойовиків

Спостерігачі ОБСЄ під час спостережного польоту безпілотника зафіксували на території об’єкта поблизу непідконтрольного урядові України селища Лутугине Луганської області, одинадцять танків Т-64, а також 152 міліметрову самохідну гаубицю 2С5 «Гіацинт С». Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на доповідь спостережної місії.

«Також УС СЦКК наголошує, що окупанти продовжують нарощувати мінні поля в прямій близькості до ділянки розведення сил та засобів «Петрівське», – мовиться у повідомленні.

Спостерігачі також поскаржилися, що бойовики зривають спостережні польоти, обстрілюючи дрони зі стрілецької зброї.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.