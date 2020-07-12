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12 липня 2020, Київ 17:22
Новини | Події

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували під Луганськом 11 танків бойовиків

Спостерігачі поскаржилися, що бойовики зривають спостережні польоти, обстрілюючи дрони зі стрілецької зброї

Спостерігачі ОБСЄ під час спостережного польоту безпілотника зафіксували на території об’єкта поблизу непідконтрольного урядові України селища Лутугине Луганської області, одинадцять танків Т-64, а також 152 міліметрову самохідну гаубицю 2С5 «Гіацинт С». Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на доповідь спостережної місії.

«Також УС СЦКК наголошує, що окупанти продовжують нарощувати мінні поля в прямій близькості до ділянки розведення сил та засобів «Петрівське», – мовиться у повідомленні.

Спостерігачі також поскаржилися, що бойовики зривають спостережні польоти, обстрілюючи дрони зі стрілецької зброї.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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