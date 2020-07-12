Минулої доби на Донбасі поранено трьох українських військових – штаб

Упродовж минулої доби, 11 липня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, трьох українських військових поранено. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли зафіксували біля Водяного, Мар’їнки та Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики відкривали вогонь біля Новотошківського, Майорська та Оріхового.

«За минулу добу троє українських воїнів отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

«За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили одного загарбника. Окрім того, за уточненими даними, 10 липня втрати противника додатково склали ще одного загиблого», – повідомили українські військові.

Від початку доби, за даними штабу бойовики сім разів порушили режим тиші, втрат немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.