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12 липня 2020, Київ 09:47
Новини | Події

Минулої доби на Донбасі поранено трьох українських військових – штаб

Від початку доби, за даними штабу бойовики сім разів порушили режим тиші, втрат немає

Упродовж минулої доби, 11 липня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, трьох українських військових поранено. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли зафіксували біля Водяного, Мар’їнки та Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики відкривали вогонь біля Новотошківського, Майорська та Оріхового.

«За минулу добу троє українських воїнів отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

«За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили одного загарбника. Окрім того, за уточненими даними, 10 липня втрати противника додатково склали ще одного загиблого», – повідомили українські військові.

Від початку доби, за даними штабу бойовики сім разів порушили режим тиші, втрат немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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