Біля Авдіївки через обстріли бойовиків поранений український військовий – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків 10 липня на Донбасі зазнав поранення один український військовослужбовець.

«Поблизу населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілів один наш військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські військові змушені були відповісти вогнем, щоб зупинити активність бойовиків.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.