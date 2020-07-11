У денні години 11 липня бойовики лише раз відкривали вогонь на Донбасі – штаб

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 11 липня лише раз відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

«Ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на Приазов’ї. Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», загарбники на світанку вели вогонь з мінометів калібру 120 і 82 міліметри на підступах до Водяного», – йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих українських військових немає.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.