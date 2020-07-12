Біля Опитного бойовики вели обстріл з мінометів та гранатометів, двох військових поранено – штаб

У неділю, 12 липня, бойовики відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил неподалік Опитного, на Донеччині. Про це повідомили у штабі ООС.

Двоє військових внаслідок обстрілів отримали осколкові поранення, їх евакуювали до медзакладу.

Бійці ОС відкрили вогонь у відповідь. «Втрати окупантів уточнюються», – заявили у штабі.

У Міноборони України заявляють про вісім обстрілів бойовиків від початку поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.