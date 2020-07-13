На Донбасі постраждали 6 українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 12 липня зазнали поранень п’ятеро українських військових, ще один має бойове травмування, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили за минулу добу 16 обстрілів, застосувавши в тому числі і заборонені Мінськими угодами артилерійські системи та міномети.

Угруповання «ДНР» та «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії 12 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.