Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 липня 2020, Київ 18:52
Новини | Події

П’ятеро військових поранені на Донбасі 12 липня – ООС

Cело Водяне біля Маріуполя, березень 2018 року

П’ятеро українських військових поранені на Донбасі 12 липня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили з початку доби 11 разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілах північних околиць Донецька. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 12 липня.

Як Росія захоплювала український кордон?
Embed
Як Росія захоплювала український кордон?

No media source currently available

0:00 0:09:03 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG