Від початку доби бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 13 липня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог продовжує нехтувати вимогами Мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння», – мовиться у повідомленні.

Двоє українських військових внаслідок обстрілів загинули.

Зазначається, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій протягом доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.