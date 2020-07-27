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28 липня 2020, Київ 01:35
Фотогалереї

Фоторепортаж: на Банковій мітингували проти нових умов «всеосяжного перемир’я» на Донбасі

Увечері 27 липня кілька тисяч людей зібралися біля Офісу президента в центрі Києва на акцію «Наша армія – миру гарант, а Росія – окупант». Учасники виступили проти нового «повного і всеосяжного припинення вогню» на Донбасі й умов, які воно ставить перед українськими військовими.

«Ми не дамо роззброїти нашу армію і перетворити наших вояків на безпорадні мішені. Наша армія захищає нас щодня. Тому наш обов’язок – підтримати нашу армію», – заявляють організатори мітингу.

Після мітингу на Банковій колона протестувальників пройшла до будинку, де проживає Зеленський, після чого рушила на майдан Незалежності. На Майдані заспівали гімн України і розійшлись.
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Батько Ярослава Журавля, який загинув під Зайцевим на Донбасі, намагаючись забрати із &laquo;сірої зони&raquo; тіло свого загиблого командира
7 Батько Ярослава Журавля, який загинув під Зайцевим на Донбасі, намагаючись забрати із «сірої зони» тіло свого загиблого командира
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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