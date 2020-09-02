Бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі 1 вересня – штаб ООС

У перший день осені російські гібридні сили тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє штаб ООС.

«У районі Водяного зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомета, та Мар’їнки, де відзначено кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї», – ідеться в ранковому зведенні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає, вказує штаб.

Підконтрольні Росії угруповання «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 1 вересня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.