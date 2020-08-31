З 1 вересня КПВВ на Донбасі переходять на осінній режим роботи

З вівторка, 1 вересня, контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі переходять на осінній режим роботи та продовжують функціонувати в умовах карантинних обмежень. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Перетнути КПВВ за новим графіком можна буде з 7:00 до 18:30 (у напрямку підконтрольної уряду території) та до 18:00 (у напрямку окупованих територій).

Зокрема за осіннім графіком функціонуватимуть КПВВ «Мар’їнка», КПВВ «Новотроїцьке», КПВВ «Станиця Луганська».

«В умовах карантину перетин лінії розмежування проводиться з дотриманням усіх протиепідемічних норм: температурний скринінг, засоби індивідуального захисту, соціальна дистанція. Пропуск осіб з тимчасово окупованої території через КПВВ здійснюється за умови їхньої згоди на проведення заходів обов’язкової самоізоляції, перевірки спроможності встановлення електронного сервісу «Дій вдома» або надання згоди на обсервацію. Водночас пропуск осіб з підвищеною температурою тіла вище 37,2 градуса та таких, що підтверджують контакти протягом останніх 14 діб з особами, хворими на COVID-19, проводитиметься окремо», – мовиться у повідомленні.

У Державній прикордонній службі раніше повідомляли, що періодично рух через контрольний пункт «Мар’їнка» блокують бойовики.