ДПСУ: бойовики блокують рух через КПВВ «Мар’їнка»

На лінії розмежування на Донбасі працюють КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке», рух через контрольний пункт «Мар’їнка» блокують бойовики. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Станом на 12:00 сьогодні, 17 серпня, через КПВВ «Новотроїцьке» до ТОТУ попрямували 175 осіб і 3 транспортних засоби, а до контрольованої території України – 28 осіб та 3 транспортні засоби. Пропуск громадян з ТОТУ представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно. На цей же час у «Станиці Луганській» через лінію розмежування пройшли на контрольовану територію 947 чоловік, а 522 людини прослідували до тимчасово окупованої території України», – мовиться у повідомленні.

Прикордонники та правозахисники попереджають громадян про ризик того, що бойовики не пропускатимуть їх через КПВВ.

У ДПСУ також зазначили, що у «сірій зоні» перед КПВВ «Станиця Луганська» діють шахраї, і попросили звертатися по допомогу тільки до посадових осіб безпосередньо у пункті пропуску.