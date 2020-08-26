Кабмін знімає обмеження на адмінкордоні з окупованим Кримом

У Представництві президента України в АРК і Севастополі повідомляють про зняття обмежень на адмінкордоні з окупованим Кримом, який запровадили на початку серпня через пандемію коронавірусу.

У представництві посилаються на рішення Кабміну, яке ухвалили 26 серпня.

Як мовиться у повідомленні, починаючи з 00:00 29 серпня припиняє дію розпорядження Кабміну, яке обмежувало роботу КПВВ на адмінкордоні з Кримом від 8 серпня 2020 року.

«Деталі по процедурі перетину КПВВ будуть надані згодом. Повний текст рішення Уряду буде опубліковано завтра», – зазначили у представництві президента.

Вранці 8 серпня президент України Володимир Зеленський доручив уряду переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів виїзду/в'їзду в анексований Крим, які розташовані на адмінкордоні з Херсонською областю. Це доручення президент дав через стрімке зростання хворих коронавірусом в Україні.

Дані підконтрольної Росії влади Криму про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.