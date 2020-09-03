Бойовики одного разу порушили режим припинення вогню на Донбасі 2 вересня – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 2 вересня російські гібридні сили одного разу порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб ООС.

«Неприцільним пострілом із підствольного гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці фронту поблизу Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали», – ідеться в ранковому зведенні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає, вказує штаб.

Підконтрольні Росії угруповання «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 2 вересня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.