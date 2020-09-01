СБУ виявила на Луганщині сховані гранатомети та боєприпаси

Співробітники Служби безпеки України виявили схрон зі зброєю та боєприпасами в Луганській області, повідомляє пресслужба відомства.

За повідомленням, схованку знайшли поблизу житлових будинків в селі Колядівка.

«Оперативники спецслужби вилучили зі схрону два гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, вісім протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу – 7,5 кілограма) та понад сім тисяч набоїв різного калібру», – йдеться в повідомленні.

Засоби ураження передали групі розмінування для знищення. Зараз правоохоронці перевіряють, чи причетні до облаштування схрону бойовики підконтрольних Росії угруповань. Відкрили кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.