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01 вересня 2020, Київ 21:45
Новини | Події

СБУ виявила на Луганщині сховані гранатомети та боєприпаси

Схованку знайшли поблизу житлових будинків в селі Колядівка

Співробітники Служби безпеки України виявили схрон зі зброєю та боєприпасами в Луганській області, повідомляє пресслужба відомства.

За повідомленням, схованку знайшли поблизу житлових будинків в селі Колядівка.

«Оперативники спецслужби вилучили зі схрону два гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, вісім протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу – 7,5 кілограма) та понад сім тисяч набоїв різного калібру», – йдеться в повідомленні.

Засоби ураження передали групі розмінування для знищення. Зараз правоохоронці перевіряють, чи причетні до облаштування схрону бойовики підконтрольних Росії угруповань. Відкрили кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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