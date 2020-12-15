Українська делегація пропонує розглянути питання обміну на засіданні ТКГ 15-16 грудня

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 15-16 грудня проведе чергове засідання, на якому українська делегація пропонує розглянути низку питань, зокрема обмін утримуваними особами. Про це українська делегація повідомила напередодні на своїй сторінці у фейсбуці.

До розгляду пропонують такі питання:

звільнення утримуваних осіб,

розблокування російською стороною роботи КПВВ,

фіналізація домовленості про 19 ділянок розмінування,

фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,

забезпечення вільного й безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України,

міжнародних гуманітарних організацій – до утримуваних осіб.

Як йдеться в повідомленні, 15 грудня заплановане засідання підгруп (політичної, гуманітарної, безпекової та економічної), 16-го – загальне засідання ТКГ.

Минулого тижня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила число утримуваних на окупованих територіях Донбасу громадян України: 241.

Перед цим віцепрем’єр, міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що питання про обмін утримуваними особами навряд чи вдасться вирішити до кінця нинішнього року.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну у форматі «100 на 100». Єрмак висловив сподівання, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не навів.