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14 грудня 2020, Київ 18:52
Новини | Політика

Кравчука викликали до комітету Ради через заяви про «вибори в ОРДЛО» навесні – Лозинський

У листопаді голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук про підготовку «Плану спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який припускає можливість проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу 31 березня 2021 року

Голову Тристоронньої контактної групи Леоніда Кравчука викликали на зустріч із комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування через його заяви про вибори на окупованих територіях. Про це 14 грудня повідомив народний депутат від «Голосу», перший заступник голови комітету Роман Лозинський.

«З шостої спроби сьогодні Комітет таки підтримав мою пропозицію запросити голову делегації в ТКГ разом зі спікером. Аби почути роз’яснення про свій «план дій», в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні», – написав Лозинський на своїй Фейсбук-сторінці.

Він зазначив, що з моменту, коли народні депутати ініціювали це питання, минуло більше місяця.

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«Парламентарі, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, аби уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії. І така позиція має бути узгодженою як з силовиками та органами держбезпеки, так і всередині Парламенту», – додав він.

Дату зустрічі Лозинський пообіцяв повідомити згодом.

5 листопада голова делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який у разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

24 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу повідомила, що представник Росії заявив про підтримку Москвою плану дій із врегулювання на Донбасі, запропонованого представниками ОРДЛО. Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до наступного засідання ТКГ.

На окупованій частині Донбасу байкери Путіна насаджують «русский мир»
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На окупованій частині Донбасу байкери Путіна насаджують «русский мир»

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