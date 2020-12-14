«Вам мало не покажется»: после скандальной сессии горсовета ветераны АТО добились извинений

(Друкуємо мовою оригіналу)
После скандальной (с полицией и потасовкой) первой сессии городского совета Славянска некоторым депутатам и ветеранам АТО звонили и угрожали. Об этом заявили участники заседания, которые 11 декабря возмущались участием в нем партии ОПЗЖ и Нели Штепы. В воскресенье бывшие военные из разных городов Донецкой области собрались в Славянске требовать извинений от присутствовавшего на той сессии предпринимателя, от которого, как уверяют, и получили угрозы. Что вышло, видело Радио Донбасс.Реалии.
На месте сбора ветераны включают запись телефонного разговора. Говорят, что голос на записи предположительно принадлежит предпринимателю из Славянска Олегу Берко.
«Я вас в рот … всех. И атошников твоих. Вызывай их во вторник (во вторник продолжится после перерыва сессия горсовета Славянска)…», – говорит голос, похожий на голос предпринимателя Берко.
В пятницу, 4 декабря, во время перерыва в работе сессии, после потасовки, Олег Берко уже высказывался в адрес ветеранов АТО: «У меня работает 150 «атошников». Люди стоят за станками. А которые кричат, – где они были, «атошники». Да у нас полстраны «атошников». Только у Свинарчуков они не спрашивают, куда деньги делись, и куда жизни подевались».
Перед стартом авопробега ветераны АТО решили так: если предприниматель говорил эти слова, то он должен публично принести извинения.
Храм Василия Блаженного и файеры в цветах УПА
Первый пункт назначения – офисное здание. Ветераны говорят, что тут расположен офис Олега Берко и заодно собираются на совещания члены партии ОПЗЖ. Внутри, кроме сторожа, никого нет. Всеобщее внимание привлекает макет храма Василия Блаженного (расположен в Москве на Красной площади). Рядом с макетом стоит флажок ОПЗЖ.
Возле офиса ветераны зажигают красно-черные файеры. На окнах появляются надписи: «Штепа геть», «ОПЗЖ на нары», «2014 не пройдет».
Гараж и начальник полиции
Второй пункт назначения – место, где живет Павел Придворов, депутат горсовета от ОПЗЖ. Павел Придворов призывал восстанавливать экономические отношения с Россией, говорил о гражданской войне. Соседи судились с Придворовым из-за капитального гаража, который он построил во дворе многоэтажного дома.
Неподалеку от дома, где живет депутат, участников автопробега встречает начальник отделения полиции Славянска Станислав Загурский.
Ветераны включают Загурскому запись телефонного разговора с нецензурной бранью и угрозами.
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Поедем в отдел полиции, напишете заявление – и будем в правовом поле разбиратьсяСтанислав Загурский
«Да мне не интересно, кто кому что сказал. Потом будем разбираться: есть славянский отдел полиции. Поедем в отдел полиции, напишете заявление – и будем в правовом поле разбираться со всеми вопросами, которые возникают», – сказал участникам автопробега главный полицейский Славянска.
Мы хотим публичного извинения человека, который этой сказалСергей Кошуков
«Мы не хотим писать заявление, мы хотим публичного извинения человека, который этой сказал», – ответил Станиславу Загурскому ветеран АТО Сергей Кошуков.
После общения с полицией ветераны зашли во двор многоэтажного дома, посмотрели на окна квартиры и гараж Павла Придворова и поехали к дому Олега Берко.
Потасовка и автомат
Возле дома Олега Берко автопробег уже ожидали правоохранители из полиции охраны и съемочная группа местного телеканала. Договорились, что на территорию особняка для переговоров пройдут несколько ветеранов. По бокам у Берко были предметы, похожие на два автомата. Во дворе дома он ударил рукой в голову активного жителя Славянска Василия Хоменко, говоря, что тот провокатор.
После потасовки Берко ушел на переговоры с Сергеем Кошуковым и еще одним ветераном.
Перед вами за «мнимые атошники» я извиняюсьОлег Берко
Издалека было слышно, как предприниматель сказал: «Перед вами за «мнимые атошники» я извиняюсь».
Потом Берко дают телефон, чтобы тот послушал запись разговора. Предприниматель начинает что-то объяснять, но тут полиция охраны закрывает металлическую калитку.
Извинения
Через несколько минут Олег Берко выходит за калитку к участникам автопробега. Он здоровается и говорит, что к ветеранам АТО относится с большим уважением.
Если я взял на себя что-то лишнее – я приношу извинения перед вами, приношу извиненияОлег Берко
«Если я взял на себя что-то лишнее – я приношу извинения перед вами, приношу извинения. Но прошу и ко мне тоже соблюдать какое-то уважение. Я плачу, поверьте, очень большие налоги, чтобы с этих налогов те же «атошники» получали зарплаты».
Когда я разговаривал, я думал, что это «еэсник». Потому что я ненавижу этих «свинарчуков»Олег Берко
После нескольких минут разговора Олег Берко озвучил свою версию, при каких обстоятельствах был записан тот самый разговор с ругательствами:
– Ребята, если я вас обидел, сгоряча наговорил – я прошу у вас прощения, – сказал предприниматель.
– А в рот кого вы собирались? – спросил один из ветеранов.
– Ребята, да когда звонил мне человек, я подумал, что это начальник областного штаба ЕС (партия «Европейская солидарность» – ред.). Когда я разговаривал, я думал, что это «еэсник». Потому что я ненавижу этих «свинарчуков», – уточнил Олег Берко.
Подвел итог это встречи ветеран АТО Геннадий из Доброполья.
Если мы соберем всех людей, – мало вам не покажетсяГеннадий
«Извинения не принимаем. Давайте так: будут высказывания в сторону «атошников», будет неуважение в сторону «атошников», – нам, честно, надоело уже это все. Нам терять уже нечего. Если мы соберем всех людей, – мало вам не покажется. Не трогайте нас, относитесь к нам с уважением. Если они еще раз нас оскорбят, – мы их сносим всех», – предупредил ветеран. После этого Олег Берко пожал руки нескольким ветеранам.
А на вторник в Славянске планируют продолжить заседание первой сессии городского совета нового созыва.
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