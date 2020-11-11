(Друкуємо мовою оригіналу)

«Спас» – таково рабочее название нового художественного фильма о войне на Донбассе и её последствиях. Главная героиня, аэроразведчица, попадает в плен и подвергается там сексуальному насилию. По сюжету, её освобождают во время обмена. И теперь, на воле, ей предстоит учиться жить с новым опытом. Одну из сцен картины снимали неподалёку от Славянска.

В центре сюжета нового украиноязычного фильма «Спас» о войне на Донбассе – доброволец, аэроразведчица с позывным «Метелик». По сюжету, женщину несколько месяцев удерживали в плену российских гибридных сил. Вернувшись по обмену домой, она понимает, что забеременела после изнасилования в застенках.

Как говорит Максим Наконечный, режиссёр и сценарист фильма, это – поствоенная драма. В сюжете нет сцен активных боевых действий. Хотя будет эпизод фронтовых будней.

Этот фильм больше – о последствиях войны, о переживаниях, решениях и действиях главной героини, которая учится жить с военным опытом.

Сценарий вдохновлён опытами реальных ветеранов, реальных добровольцев

«Сценарий полностью придуманный. Но он вдохновлён опытами реальных ветеранов, реальных добровольцев, с которыми я сталкивался или просто по жизни, или во время производства документальных фильмов», – делится впечатлениями режиссёр картины.

Реальность намного сложнее и серее… Я бы хотел, чтобы это также подталкивало зрителя к поиску ориентира

Над чем должен задуматься зритель во время просмотра «Спаса»? Вот что рассказал нам Максим Наконечный: «Мы находимся как страна в состоянии войны. И вообще, состояние войны требует «чёрно-белых» решений и позиций, что есть свои и есть чужие. Но вообще получается, что реальность намного сложнее и серее… Я бы хотел, чтобы это также подталкивало зрителя к поиску ориентира в ситуациях, когда очень легко утратить ориентир».

Режиссёр Наконечный считает, что название «Спас» (пока рабочее) наиболее ёмко и лаконично отражает сюжет. Он признаёт, что тема войны многих утомила, и на Донбассе, и в Киеве. Но это не значит, что о войне надо забыть.

Люди устали от войны, – а она никуда не делась

«Собственно, поэтому я и делаю этот фильм: потому что люди устали от войны, – а она никуда не делась. Поэтому, мне кажется, стоит и в дальнейшем нам как людям искусства рефлексировать. Мы же не должны удовлетворять какие-то базовые потребности общества. А, наоборот, говорить и рефлексировать над темами, возможно, непопулярными, над темами, от которых устали, но которые влияют на нашу реальность», – высказывает мнение Максим Наконечный.

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«Нет этого креста: тебя изнасиловали» – актриса

Это человек, который понимает вызовы времени

Главную роль в фильме играет актриса Рита Бурковская. Вот что она рассказала о своей героине: «Моя героиня имеет такой опыт, которого я не имею: это плен, это опыт войны, боевых действий. Это то, что нас отличает. Остальное, я думаю, нас не отличает. Это человек, который понимает вызовы времени, и которая готова это воспринимать и как-то действовать, и действовать активно».

Тяжело ли играть персонажа, который пережил и плен, и сексуальное насилие?

Для меня было открытием, что с этой травмой человек может быть эффективным и жить полноценной жизнью

«Если мы будем честными и увидим, сколько людей пережили, например, изнасилование, как мужчин, так и женщин, и во время нашей войны с Россией, и, например, находясь в плену, и те же военные, и другие, – то для меня было открытием, что с этой травмой человек может жить, быть эффективным и жить полноценной жизнью. Нет этого «креста»: вот, тебя изнасиловали, всё!» – уверяет актриса Рита Бурковская.

«Это выглядит как другая планета» – оператор

Кристина Лизогуб, оператор, рассказала нам, что во время подготовки к съёмкам пришлось потрудиться: много времени заняла работа над костюмами. А ещё были на передовых позициях и общались с военными в Авдеевке и Песках.

Также оператор говорит, что локацию для съёмок – меловые карьеры неподалёку от Славянска – выбрали не случайно.

Это очень космическая картинка. Это выглядит как другая планета

«Это очень космическая картинка. Здесь мы снимали сцену сна. Когда мы приехали на Донбасс и нашли эту локацию, – то сразу решили, что это выглядит как другая планета. Поэтому здесь очень хорошо. Я такого ещё не видела», – не скрывает эмоций Кристина Лизогуб.

«Съёмки кино – дело дорогое» – режиссёр

Максим Наконечный признаётся, что снимать кино сейчас – дело дорогое. Основной бюджет фильма предоставило Государственное агентство Украины по вопросам кино. Также в финансировании съёмок принимают участие хорватские и чешские продюссеры, которые нашли денежную поддержку в своих странах.

А ещё фильм о последствиях войны на Донбассе получил финансы от европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката «Eurimages».

Я делаю картину такой, чтобы она была интересна и понятна не только украинским зрителям

«Это финансирование «Eurimages» – оно хорошо не только тем, что позволяет снять картину. А, в принципе, оно открывает пути распространения фильма среди европейских зрителей, в том числе. И я делаю картину такой, чтобы она была интересна и понятна не только украинским зрителям, а и заграничным», – сообщил Радио Донбасс.Реалии Максим Наконечный.

Международную премьеру фильма ожидают или летом 2021 года, или зимой 2022-го. А для украинского зрителя «Спас» будет доступен, скорее всего, уже в 2022 году.

Чего ждать от картины: драматической развязки или «хэппи-энда»? Наконечный намекает: фильм всё-таки называется «Спас», поэтому финал будет обнадёживающим.

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