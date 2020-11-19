Черговому російському актору заборонили в’їзд до України – ДПСУ

Російському актору Кирилу Гребенщикову заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування анексованого Росією Криму. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України

«Громадянин РФ, Кирил Гребенщиков, прибув в аеропорт «Бориспіль» рейсом із Мінська. Зі слів чоловіка, який є російським актором, в Україні планував долучитися до телевізійних зйомок. Під час прикордонного оформлення співробітники Державної прикордонної служби України встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь в зйомках. Такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї», – мовиться у повідомленні.

Як зазначають у ДПСУ, росіянин «навідріз відмовлявся визнати відвідування анексованою Росією української території».

«Проте й пояснити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» своє минулорічне перебування в Криму також не зміг. Як результат, прикордонники відмовили йому у в’їзді та винесли рішення про трирічну заборону на в’їзд в Україну», – зазначили прикордонники.

Актора повернули зворотним рейсом до Білорусі.

Прикордонники Херсонського загону Держприкордонслужби України від 12 листопада відмовили у в'їзді в країну 14 іноземцям, які, як стверджують у відомстві, незаконно відвідували анексований Крим.

У жовтні ведучому телеканалу «Росія-1», генеральному директору російського релігійного телеканалу «Спас» Борису Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на три роки.