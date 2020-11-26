Оператора російського телеканалу не впустили в Україну і заборонили в’їзд на 3 роки – прикордонники

У Державній прикордонній службі України повідомили, що не пропустили на територію країни і заборонили в’їзд на три роки оператору російського телеканалу RT (російської державної телекомпанії, раніше відомої як Russia Today).

«Громадянин Російської Федерації слідував у нашу державу автомобілем. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску «Кучурган», що в Одеській області. Чоловік заявляв, що планує транзитом проїхати з Молдови в Росію. Проте під час паспортного контролю стосовно росіянина спрацювала база даних. Як з’ясувалося, у прикордонників відносно нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого його країною Криму. У ході додаткової перевірки співробітники Подільського загону також встановили, що в період окупації півострова дана особа потрапляла туди з території РФ авіаційним сполученням. В Криму чоловік проводив відеозйомки для телеканалу Russia Today», – повідомили у ДПСУ.

За даними прикордонників, офіційна причина трирічної заборони росіянинові на в’їзд в Україну – порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

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Днями Держприкордонслужба повідомила, що зафіксувала з початку року майже 7 тисяч порушень перетину лінії розмежування з окупованою частиною Донбасу та адмінкордону з окупованим Кримом.

ДПСУ нагадує, що в’їзд на тимчасово окуповані території та виїзд із них має відбуватися лише через визначені контрольні пункти.