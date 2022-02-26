Омбудсмен: через обстріли російських сил загинули 5 дітей, ще 33 поранені

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляє, що від початку воєнної агресії Росії загинули п’ятеро дітей, ще 33 зазнали поранень.

Лише за останню добу, за даними Денісової:

через обвал автомобілів зі зруйнованого мосту автодороги Київ-Ковель-Ягодин загинув хлопчик орієнтовно 8 років;

внаслідок обстрілу російськими військами дитячого садка «Сонечко» в Охтирці від тяжких поранень померла 1 дитина;

до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві, у вкрай тяжкому стані через вогнестрільні поранення до лікарні доставлено семирічного хлопчика. Дитина перебуває в реанімації в критичному стані

під час авіаудару по Сартані Донецької області загинула дитина;

через ракетні обстріли по житлових кварталах пошкоджено ліцей № 144 імені Григорія Ващенка у Києві і школи у Маріуполі;

на Сумщині авіація ворога розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони й цінні речі, які начинені вибухівкою.

«Дії Російської Федерації порушують право на життя дітей, гарантоване статтею 6 Конвенції ООН про права дитини, та обов’язково стануть ключовими доказами під час розслідування Гаазьким судом воєнних злочинів, вчинених державою-агресором в ході вторгнення в Україну», – наголосила Денісова.

Вона закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Товариство Червоного Хреста забезпечити гуманітарну і медичну допомогу постраждалим дітям і їхнім родинам в умовах воєнного стану в Україні.

Вранці 26 лютого міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок нового російського вторгнення до України загинули 198 цивільних, серед яких троє дітей. За його словами, ще понад тисяча людей зазнали поранень.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.