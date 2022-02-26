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У Львові проходять навчання з надання медичної допомоги (відео)

У Львові проходять навчання з надання медичної допомоги (відео)
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У Львові проходять навчання з надання медичної допомоги (відео)

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Люди різного віку у Львові беруть участь у навчаннях з надання медичної допомоги, повідомляє кореспондент @Радіо Свобода.

Ранкова сирена у Львові о 6:10 тривала протягом годину і її вмикання було пов’язане з перетинанням українського кордону літака з боку Білорусі у напрямку Львівщини.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, сирена пов’язана з сигналами протиповітряного командування «Захід».

У суботу були повідомлення про висадку російського десанту у Бродах Львівської області, але ця інформація не підтвердилася, вказали в СБУ.

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