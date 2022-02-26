Ранкова сирена у Львові о 6:10 тривала протягом годину і її вмикання було пов’язане з перетинанням українського кордону літака з боку Білорусі у напрямку Львівщини.



Як передає кореспондент Радіо Свобода, сирена пов’язана з сигналами протиповітряного командування «Захід».



У суботу були повідомлення про висадку російського десанту у Бродах Львівської області, але ця інформація не підтвердилася, вказали в СБУ.