Прем’єр України розповів про шість ухвалених «важливих рішень уряду»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сьогодні, 26 лютого, відбулося позачергове засідання уряду, на якому ухвалили «низку важливих рішень» на тлі бойових дій, що тривають на території України після масштабного вторгнення Росії два дні тому.

«Перше. Забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану. Максимальний строк, за яким тепер здійснюватимуться розрахунки за поставлені соціально значущі продукти харчування українського виробництва, становитиме не більше десяти календарних днів з дня виставлення постачальником відповідного рахунку.

Друге. Ухвалено розпорядження, згідно з яким Державне агентство резерву має забезпечити достатній для потреб військових запас дизельного пального.

Третє. Ухвалили розпорядження про передачу конфіскованого за рішенням суду та Державною митною службою майна на потреби Збройних сил України.

Четверте. Створили необхідний алгоритм для координації отримання гуманітарної допомоги та подальшої доставки її до українців. Держприкордонслужба та Держмитслужба має забезпечити спрощений режим перетину державного кордону для транспортних засобів, що здійснюватимуть доставку гуманітарної допомоги. Зі свого боку військово-цивільні адміністрації разом із Нацгвардією, Нацполіцією та ДСНС забезпечать її прийняття, розміщення та зберігання. Нагадаю, вчора було ухвалено постанову №155 «Про особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони». Згідно з цією постановою, на період введення воєнного стану керівники зони територіальної оборони мають право самі приймати рішення про визначення того чи іншого переліку товарів гуманітарною допомогою, необхідною для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони. Такий вантаж буде невідкладно пропускатись через державний кордон України.

П’яте. Ухвалили постанову про особливості виплати й доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану. У разі, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання, або якщо немає можливості направити кошти на зазначений рахунок, то виплата пенсій та допомог здійснюватиметься грошовим переказом. Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом та іншими органами зв’яжуться з одержувачами через особистий «е-кабінет» Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання в даних умовах.

І шосте. Уряд ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю. Дуже важливий момент. Громадяни України, які перебувають на території цих країн і хочуть повернутись додому, зможуть в’їхати в Україну спокійно і безперешкодно. І ми закликаємо: повертайтесь, доведіть, що ви на боці світла».

Крім того, голова українського уряду заявив, що Україна продовжуватиме захищати свою країну.

«Нашим друзям із Польщі, Латвії, Чехії, Нідерландів, США, Великої Британії та інших країн, які вже відправили й продовжують відправляти нам зброю, інші товари, необхідні для забезпечення діяльності ЗСУ, нашої медицини, ми говоримо: «Дякую!», – сказав прем’єр.

26 лютого речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв російським ЗМІ, що вдень 25 лютого «у зв'язку з переговорами, що очікувалися», президент РФ нібито наказав зупинити просування військ в Україні. Відповідно до заяви Кремля, 26 лютого рух основних російських сил відповідно до плану «операції в Україні» відновився нібито через «відсутність переговорів».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови й ультиматуми з боку Росії, «лише повноцінні переговори».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».