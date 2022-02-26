Сирену у Львові вранці вмикали через літак, який перетнув кордон з боку Білорусі

Ранкова сирена у Львові о 6:10 тривала протягом годину і її вмикання було пов’язане з перетинанням українського кордону літака з боку Білорусі у напрямку Львівщини.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, сирена пов’язана з сигналами протиповітряного командування «Захід».

У суботу були повідомлення про висадку російського десанту у Бродах Львівської області, але ця інформація не підтвердилася, вказали в СБУ.

«Військові частини проводять вильоти у рамках військової операції, аеродром перебуває під контролем Нацгвардії і частини, яка там розміщена. Вертоліт, який піднімався, – український. Просимо політиків, депутатів, мерів не поширювати фейків, користуватися перевіреними новинами. Також перевіряємо інформацію про військову частину у Стрию. Була ще посадка повітряного українського навчально-бойового літака у Золочівському районі і місцеві правильно визначили, що це наш український герой», ‒ розповів начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За офіційним повідомленням військової адміністрації, у Львові та по області знаходять численні мітки і маячки, які можуть використовуватись літальними суднами і диверсійно-розвідувальними групами.

На сьогодні в області, каже влада, підготовлено місця для близько 37 тисяч осіб з інших територій України.