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СБУ: повідомлення про висадку російського десанту біля Бродів на Львівщині – неправдиві

У відомстві закликали жителів регіону зберігати спокій

В Управлінні Служби безпеки у Львівській області спростовують інформацію про висадку десанту Росії у районі населеного пункту Броди.

«Наразі поширюють інформацію про висадку десанту РФ у районі населеного пункту Броди – це не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні пресслужби управління СБУ у Львівській області.

У відомстві закликали жителів регіону зберігати спокій.

Раніше сьогодні мер Львова Андрій Садовий написав у фейсбуці, що «в районі Бродів о 9-й ранку на 3 вертольотах висадився російський десант. Близько 60 людей. Наші війська дали відсіч. Зараз вони відступають в сторону лісу в район Лев’ятина».

Львів'яни про напад Росії на Україну (відео)
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Львів'яни про напад Росії на Україну (відео)

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