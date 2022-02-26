СБУ: повідомлення про висадку російського десанту біля Бродів на Львівщині – неправдиві

В Управлінні Служби безпеки у Львівській області спростовують інформацію про висадку десанту Росії у районі населеного пункту Броди.

«Наразі поширюють інформацію про висадку десанту РФ у районі населеного пункту Броди – це не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні пресслужби управління СБУ у Львівській області.

У відомстві закликали жителів регіону зберігати спокій.

Раніше сьогодні мер Львова Андрій Садовий написав у фейсбуці, що «в районі Бродів о 9-й ранку на 3 вертольотах висадився російський десант. Близько 60 людей. Наші війська дали відсіч. Зараз вони відступають в сторону лісу в район Лев’ятина».