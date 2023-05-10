Росія: влада заявляє про атаки безпілотників у Бєлгородській та Брянській областях

Після повідомлень про «обстріли» губернатор Бєлгородській області РФ В’ячеслав Гладков заявив про збиття безпілотника в регіоні.



Ввечері 10 травня у телеграмі він написав, що у Бєлгородському районі здетонували та впали 2 безпілотники – постраждалих немає, але пошкоджено два житлові будинки та автомобіль.



«Ще один безпілотник збила наша система ППО над Бєлгородським районом. Постраждалих немає», – пізніше написав Гладков.



Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у телеграмі заявив, що

«український безпілотник обстріляв адміністративну будівлю у Стародубі». Постраждалих немає.

Після початку повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну представники влади прикордонних регіоні РФ – Бєлгородської, Брянської і Курської областей – регулярно заявляють про артилерійські обстріли територій цих регіонів. Російська влада звинувачує в них українські збройні сили. Українська сторона обстріли не коментує.

Водночас російські війська активно обстрілюють прикордонні населені пункти України, зокрема в Сумській і Чернігівській областях. Крім того, регулярних російських атак зазнає місто Харків, яке, як каже влада, Росія атакує з Бєлгородської області.