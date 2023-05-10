Росія: влада Бєлгородської області каже про загиблого внаслідок «обстрілів»

У Бєлгородській області РФ стались «обстріли» міста Шебекіно, розповів російський губернатор В’ячеслав Гладков 10 травня.

«Зафіксовано два прильоти по околиці міста, в городи приватних житлових будинків. Є один постраждалий, чоловік із осколковим пораненням у голову. Бригада швидкої медичної допомоги доправляє його до лікарні, стан важкий. Голова округу та оперативні служби продовжують обстеження території», – написав Гладков.

Згодом губернатор зазначив, що чоловік нібито помер у машині швидкої допомоги внаслідок відкритої черепно-мозкової травми.

Після початку повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну представники влади прикордонних регіоні РФ – Бєлгородської, Брянської і Курської областей – регулярно заявляють про артилерійські обстріли територій цих регіонів. Російська влада звинувачує в них українські збройні сили. Українська сторона обстріли не коментує.

Водночас російські війська активно обстрілюють прикордонні населені пункти України, зокрема в Сумській і Чернігівській областях.