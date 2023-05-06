Росія: влада Бєлгородській області заявила про постраждалого внаслідок «обстрілів» Шебекіно

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков 6 квітня заявив про «обстріли» міста Шебекіно.

«Наразі триває обстріл міста Шебекіно. Почалося смс-оповіщення про необхідність сховатися в безпечному місці. За попередньою інформацією, є один постраждалий», – каже російський губернатор.

За словами Гладкова, оперативні служби наразі працюють на місці.

Після початку повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну представники влади прикордонних регіоні РФ – Бєлгородської, Брянської і Курської областей – регулярно заявляють про артилерійські обстріли територій цих регіонів. Російська влада звинувачує в них українські збройні сили. Українська сторона обстріли не коментує.

Водночас російські війська активно обстрілюють прикордонні населені пункти України, зокрема в Сумській і Чернігівській областях.