У Бєлгороді виявили ще один «вибухонебезпечний предмет», влада оголосила евакуацію

У російському Бєлгороді неподалік від місця вибуху бомби з літака виявили ще один «вибухонебезпечний предмет», повідомив у телеграмі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

«Саперами був знайдений вибухонебезпечний предмет. Вибухотехніки Міноборони РФ ухвалили рішення знешкодити його на полігоні. Оперативним штабом ухвалено рішення провести евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів. За попередніми даними, це понад три тисячі осіб. Усім, кому буде необхідна допомога з тимчасового розміщення, вона буде надана», – зазначив Гладков.

Повідомляється, що людей вивезуть у місця, де є вода та харчування, на це місцева влада регіону виділила 90 одиниць транспорту.

20 квітня потужний вибух стався у прикордонному Бєлгороді. Міноборони Росії повідомило, що впала авіабомба з російського літака Су-34, що пролітав над містом. Пошкоджено будинки. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про двох постраждалих.

Влада прикордонних з Україною російських регіонів – Білгородської, Брянської та Курської областей – регулярно повідомляє про обстріли, внаслідок яких є руйнування та жертви. Москва стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ обстріли не коментує.