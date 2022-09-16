«Серйозні руйнації гідротехнічних споруд». ОВА про удар по Кривому Рогу

Внаслідок чергового російського удару по Кривому Рогу 16 вересня є «серйозні руйнації гідротехнічних споруд», повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки «прильотів». Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі. Черговий ракетний терор росіян», – написав Резніченко у телеграмі.

Він також повідомив, що військові з повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною три російські ракети.

Раніше сьогодні голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські військові 16 вересня завдали чергового ракетного удару по місту. Деталей він не наводив.

14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець. Повідомлялося про підтоплення понад 100 будинків та подвір’їв. 15 вересня влада повідомляла про чергові російські удари по Кривому Розі і ще влучанння в районі гідротехнічних споруд.

Вранці 16 вересня голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що водопостачання у місті було стабілізовано, а на гідротехнічних спорудах тривають роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.