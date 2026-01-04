ОВА: армія РФ за день близько 30 разів атакувала Дніпропетровщину, є пошкодження

Сили РФ здійснили майже три десятки атак на Дніпропетровщині протягом дня, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«По Нікопольському району російські війська били з артилерії, застосовували також FPV-дрони. Тероризували Нікополь, Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади», – зазначив місцевий чиновник.

За його даними, внаслідок російських ударів пошкоджені пʼять приватних будинків, кілька господарських споруд, парник і гараж. Також є пошкодження на території ліцею.

«На Синельниківщину противник скерував БПЛА. Горіла господарська будівля на території приватного подвірʼя у Васильківській громаді. Пожежу загасили», – повідомив Гайваненко.

Також за даними голови ОВА, у Грушівській громаді Криворізького району внаслідок атаки безпілотником розбита приватна оселя.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.