ОВА: армія РФ за день близько 30 разів атакувала Дніпропетровщину, є пошкодження

Сили РФ здійснили майже три десятки атак на Дніпропетровщині протягом дня, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
«По Нікопольському району російські війська били з артилерії, застосовували також FPV-дрони. Тероризували Нікополь, Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади», – зазначив місцевий чиновник.
За його даними, внаслідок російських ударів пошкоджені пʼять приватних будинків, кілька господарських споруд, парник і гараж. Також є пошкодження на території ліцею.
«На Синельниківщину противник скерував БПЛА. Горіла господарська будівля на території приватного подвірʼя у Васильківській громаді. Пожежу загасили», – повідомив Гайваненко.
Також за даними голови ОВА, у Грушівській громаді Криворізького району внаслідок атаки безпілотником розбита приватна оселя.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
