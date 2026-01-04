Доступність посилання

ОВА: армія РФ за день близько 30 разів атакувала Дніпропетровщину, є пошкодження

Російські атаки, Дніпропетровська область, Синельниківський район, 31 грудня 2025 року (фото архівне)
Російські атаки, Дніпропетровська область, Синельниківський район, 31 грудня 2025 року (фото архівне)

Сили РФ здійснили майже три десятки атак на Дніпропетровщині протягом дня, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«По Нікопольському району російські війська били з артилерії, застосовували також FPV-дрони. Тероризували Нікополь, Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади», – зазначив місцевий чиновник.

За його даними, внаслідок російських ударів пошкоджені пʼять приватних будинків, кілька господарських споруд, парник і гараж. Також є пошкодження на території ліцею.

«На Синельниківщину противник скерував БПЛА. Горіла господарська будівля на території приватного подвірʼя у Васильківській громаді. Пожежу загасили», – повідомив Гайваненко.

Також за даними голови ОВА, у Грушівській громаді Криворізького району внаслідок атаки безпілотником розбита приватна оселя.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

