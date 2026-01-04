Генштаб: від початку доби відбулось 95 бойових зіткнень, із них майже 40 – на Покровському напрямку

Від початку доби 4 січня на фронті відбулось 95 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У командуванні кажуть, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках РФ здійснила 58 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі уточнили, що на Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили три атаки армії РФ в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік Ізбицького. Ще три бойових зіткнення тривають.

«На Куп’янському напрямку від початку доби ворог тричі намагався йти вперед в районі Степової Новоселівки та у бік Глушківки й Петропавлівки, бої тривають. На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське», – йдеться в оперативному зведенні.

У ЗСУ уточнили, що на Покровському напрямку з початку доби сили РФ здійснили 38 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск ворога та вже зупинили 33 атаки.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.