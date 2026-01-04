У РФ повідомили про масовану атаку дронів на Москву

Ввечері 3 січня і в ніч проти 4 січня російські міста знову атакували десятки дронів, зокрема, як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, під удар потрапила Москва: про вибухи заявляли жителі Одинцовського і Домодєдовського округів.

Даних про жертви, поранених і руйнування не було.

В аеропортах «Внуково» і «Жуковський» запроваджували обмеження, затримали загалом 145 авіарейсів.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на підльоті до столиці Росії збили 21 безпілотник, проте Міноборони РФ повідомило про 11 дронів, нібито збитих над Москвою і Московською областю.

Також Міноборони РФ заявило, що всього над різними російськими регіонами знищили 90 українських БпЛА. Пізніше ця кількість збільшилася ще на кілька десятків.

Українська влада і військові ситуацію не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».