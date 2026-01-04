На Херсонщині дві людини загинули, дві поранені через російські обстріли – ОВА

Дві людини загинули, ще дві – зазнали поранення внаслідок російських ударів на Херсонщині минулої доби, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок і 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили мережу електротранспорту, магазин і приватні автомобілі», – написав Прокудін у телеграмі.

Президент Володимир Зеленський повідомив 4 січня, що російська армія за цей тиждень запустила по Україні понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.