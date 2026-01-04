У Харкові до п’яти зросло число загиблих від удару РФ 2 січня – влада

У Харкові до п’яти зросло число загиблих від російського удару, завданого 2 січня, повідомила місцева влада.

«На місці п’ятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином кількість загиблих від п’ятничних вибухів зросла до п’яти», – написав у телеграмі 4 січня міський голова Ігор Терехов.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що пошуково-рятувальна операція на місці ударів триває.

Раніше було відомо про чотирьох загиблих, серед них – трирічний хлопчик.

У ДСНС повідомляли також про 31 постраждалого, зокрема немовля, внаслідок російських ударів по Харкову вдень 2 січня. За даними прокуратури, для удару сили РФ використали ракети «Іскандер».

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару зруйнована пʼятиповерхова будівля, а також частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.