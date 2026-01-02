Харків: під завалами на місці удару РФ виявили тіло дитини

У Харкові під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок російських ударів, виявили тіло дитини, повідомив міський голова Ігор Терехов. Він додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, під завалами дитина перебувала з матірʼю. За його словами, загиблому хлопчику було три роки.

Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що рятувальники і комунальники продовжують роботи з розбору завалів, і, попередньо, під завалами ще є люди. Харківська обласна прокуратура повідомила, що мати загиблої дитини вважається безвісти зниклою.

Раніше в ДСНС повідомляли про 31 постраждалого внаслідок російських ударів по Харкову вдень 2 січня. Серед постраждалих – немовля.

Російські війська вдень 2 січня завдали удару по Харкову, за даними прокуратури, атакувавши місто ракетами «Іскандер».

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару зруйнована пʼятиповерхова будівля, а також частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

«Пошкоджене скління вікон і фасади в поруч розташованих будинках. Обірвані контактні мережі, дроти електропередач і пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів», – написав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.